Coronavirus: 46 nuovi casi in provincia. La metà sono tra Latina, Aprilia e Formia

Per il quinto giorno, invece, non si registrano decessi; un solo ricovero nelle scorse 24 ore. Sono già 346 i contagi totali nel mese di agosto

Sono 46 oggi, domenica 8 agosto, i nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina che sono stati comunicati dalla Asl, lo stesso dato di una settimana fa (domenica 1 agosto) che arriva dopo i due picchi di 89 contagi ieri e i 77 del giorno precedente. Salgono così a 346 i positivi totali riscontrati da inizio mese nel territorio pontino, con una media di 43 ogni giorno (a luglio la media era di quasi 25 ogni giorno).

La maggior parte dei nuovi casi sono concentrati tra le città di Latina (9), Aprilia (8) e Formia (7); altri 4 sono a Sabaudia, 3 a Mintunro e Sezze; 2 poi rispettivamente a Castelforte e Fondi e uno infine nei comuni di Cisterna, Itri, Norma, Pontinia, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Terracina.

Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi, che restano 3 dall’inizio del mese, mentre ieri è stato effettuato un solo ricovero ma non sono state notificate nuove guarigioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, infine, sono state 2938 le somministrazioni effettuate in un solo giorno ieri in tutto il territorio provinciale.