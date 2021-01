Coronavirus Latina: 132 nuovi casi in provincia e un decesso. Il bollettino della Asl

Rallenta nelle ultime 24 ore la corsa del coronavirus nella provincia di Latina: sono 132 i nuovi casi comunicati oggi, venerdì 8 gennaio, dalla Asl con il bollettino. Anche se l’andamento della crescita dei contagi resta ancora alta, quello di oggi è comunque il dato più basso degli ultimi 4 giorni nel territorio pontino dove martedì 5 gennaio la curva aveva raggiunto il picco dei 354 casi giornalieri, 312 il giorno successivo e 211 ieri. Troppo presto comunque per parlare di un'inversione di tendenza; sono infatti già più di 1700 i casi in totale da inizio mese in tutta la provincia (1713 e con una media di oltre 200 positivi ogni giorno), 16257 nei dieci mesi di pandemia da marzo ad oggi.

Nello specifico i nuovi contagi di oggi sono stati riscontrati in 21 diversi comuni del territorio pontino con il picco più alto fatto registrare ancora una volta da Latina città con 32 casi, ma in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Altri 19 casi sono stati registrati invece a Formia, 15 a Fondi, 9 a Cisterna e Terracina, 7 ad Aprilia, 6 a Sezze, 5 a Minturno, 4 a Pontinia, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 3 a Cori, Sabaudia e Sermoneta, 2 rispettivamente a Castelforte ed Itri, uno infine a Lenola, Maenza, Ponza, Roccagorga e Sperlonga.

Nelle ultime 24 ore sono poi stati 52 guariti ed un decesso, quello di un paziente di Aprilia. I morti nel mese di gennaio sono stati 25, 276 da marzo ad oggi in tutta la provincia di Latina.