Coronavirus Latina: 147 nuovi casi in provincia, 4 morti. In un giorno altri 24 ricoveri

Sono 147 i nuovi casi di coronavirus di oggi, venerdì 9 aprile, nella provicnia di Latina. Il dato, in linea con quello di ieri (i contagi erano 131), è contenuto nel bollettino che nel pomeriggio ha diffuso la Asl e nel quale sono riportati anche 228 guariti nelle ultime 24 ore e 4 decessi. Con l'aggiornamento di oggi, nel mese di aprile sono saliti a 1410 i positivi totali tra i residenti pontini.

Coronavirus Latina: altri 147 casi

Nello specifico i 147 nuovi casi di oggi sono stati registrati in 21 diversi comuni del territorio; 36 di questi sono stati accertati nella città capoluogo, Latina, 23 solo ad Aprilia, altri 15 a Terracina, 12 a Fondi e 10 a Sezze. Sono 9 quelli riscontrati tra i cittadini di Cisterna, 7 a Formia e Pontinia, 5 a Sabaudia, 4 a Cori, 3 a Minturno, San Felice Circeo, 2 a Gaeta, Monte San Biagio, Sermoneta e Spigno Saturnia, uno infine a Bassiano, Castelforte, Norma, Ponza e Sonnino.

Coronavirus Latina: 4 decessi e 24 ricoveri

Drammatico il dato dei morti, cresciuto rispetto a quello degli ultimi giorni: sono,infatti, 4 i decessi riportati nel bollettino della Asl e i pazienti erano residenti a Cisterna, Gaeta, Latina e Sabaudia. In totale in questi nove giorni di aprile sono stati 18 i decessi. Nelle scorse 24 ore, come ha fatto sapere sempre l’Azienda sanitaria locale, poi, sono stati 24 i ricoveri, che si aggiungono ai 49 registrati nei primi quattro giorni di questa settimana.

Coronavirus Latina: il punto sui vaccini

Infine, nella giornata di ieri in tutta la provincia di Latina sono state fatte 1590 vaccinazioni: da inizio campagna nel territorio pontino sono state in totale più di 82mila le vaccinazioni, con quasi 25mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.