Coronavirus Latina: 20 nuovi casi e 3 decessi. Superata la quota dei 5mila vaccini al giorno

Sono 20 i nuovi casi di coronavirus oggi nella provincia di Latina, il doppio rispetto a quelli di ieri, su cui pesa il dato che arriva in particolare dalla città di Fondi. Si conferma in decrescita il trend a giugno con il numero totale di contagi fatti registrare in questa prima parte del mese che è 147 con una media di 16 ogni giorno, ben al di sotto rispetto a maggio quando i casi giornalieri erano in media 67.

Come detto, nel bollettino della Asl di oggi, mercoledì 9 giugno, balza all’occhio il dato che arriva da Fondi: la metà dei nuovi positivi (10), infatti, sono concentrati nella città del sud pontino, mentre gli altri sono distribuiti tra sei diversi comuni: nello specifico, 3 nuovi positivi sono a Cisterna, 2 rispettivamente ad Aprilia e Latina e uno infine nei centri di Minturno, Sabaudia e Terracina.

E’ tornato a crescere, poi, il numero dei decessi: 3 quelli notificati oggi dall’Azienda sanitaria locale che fa salire a 7 il totale di questo mese, 6 dei quali concentrati in questa settimana. I pazienti positivi che non ce l’hanno fatta erano residenti a Gaeta, Santi Cosma e Damiano e Terracina. Ed è in salita rispetto a ieri anche il dato dei ricoveri, 5 quelli comunicato dalla Asl, mentre sono 84 i guariti.

La campagna vaccinale

Continuano ad essere importanti intanto i numeri che raccontano la campagna vaccinale nella provincia di Latina che nella giornata di ieri ha fatto registrare un dato record: sono state 5175 le dosi somministrate nei vari hub che sono stati allestiti nel territorio pontino. Ad oggi, secondo l’aggiornamento fornito da Salute Lazio alle 12, sono quasi 280mila le vaccinazioni totali, oltre 85mila le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi.