Coronavirus: due nuovi casi in provincia, nessuno a Latina città. Un decesso

Due nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina e un decesso. Questi alcuni dei dati che sono contenuti nel bollettino di oggi, venerdì 9 luglio, che la Asl ha diffuso nella tarda mattinata.

I due nuovi contagi sono stati accertati nei territori di Aprilia e Lenola, mentre per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuove positive nella città capoluogo, Latina, dove i casi da inizio mese sono stati solo due. In tutta la provincia, invece, in questi nove giorni di luglio i contagi totali sono stati 21.

Il decesso, come riporta il bollettino, è di una paziente residente a Pontinia, ed è il secondo da inizio mese in tutto il territorio provinciale. Nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un solo ricovero e le guarigioni notificate sono state 85.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri sono state quasi 6mila le somministrazioni (5827 nello specifico); in totale da dicembre ad oggi le dosi inoculate sono state oltre 425mila.