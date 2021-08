Coronavirus Latina, 321 contagi in una settimana in provincia. Nove comuni sono senza casi

Il bollettino settimanale della Asl che analizza la situazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 agosto. Azzerati i decessi, in calo invece i ricoverati; cresce il numero dei guariti

Si mantiene stabile la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina nell’ultima settimana. E’ il bollettino diffuso dalla Asl e che analizza il periodo compreso tra il 18 e il 24 agosto a tratteggiare il quadro della situazione attuale nel territorio pontino.

I casi registrati nell’ultima settimana sono stati 321, a fronte dei 296 dell’ultima rilevazione (tra l’11 e il 17 agosto) e dei 332 di quella precedente (tra il 4 e il 10 agosto). Negli ultimi sette giorni non ci sono stati decessi (sono stati solo 4 in tutto il mese di agosto), mentre è aumentato il numero dei guariti che sono stati 216 (erano stati 159 una settimana fa e 70 quella precedente). Quasi dimezzati invece i ricoveri che nella scorsa settimana sono stati 16, mentre nell’ultima rilevazione erano stati 29.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la maggior parte dei contagi sono concentrati nei grandi centri della provincia: 57 sono a Latina (la settimana precedente erano 43), 48 a Terracina (la settimana precedente erano 47) e 36 a Fondi (la settimana precedente erano 23); dati importanti anche quelli che arrivano da Aprilia con 33 casi (la settimana precedente erano 58) e da Sezze con 27 casi (la settimana precedente erano 15). Sono invece 9 i comuni in cui negli ultimi sette giorni non sono stati riscontrati nuovi positivi.