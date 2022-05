Coronavirus Latina, un’altra settimana senza decessi in provincia. Casi in calo del 24%

Conferma la sua fase discendente la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: la fotografia sulla situazione attuale è scattata come sempre dal bollettino settimanale che viene diffuso dalla Asl. L’ultimo prende in considerazione i giorni tra il 18 e il 24 maggio e indica una riduzione del numero dei contagi del 24% con 1.827 nuovi positivi accertati a fronte dei 2.411 della scorsa rilevazione (con una media di 261 ogni giorno).

Elementi importanti al fine di delineare la situazione nel territorio pontino arrivano anche dagli altri dati: per la seconda settimana consecutiva non ci sono stati decessi, mentre i nuovi ricoveri sono stati 7, tutti concentrati nei giorni tra il 18 e il 20 maggio. Infine le guarigioni notificate sono state 617.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, si conferma sotto la soglia dei mille il numero delle vaccinazioni che sono state effettuate nella settimana considerata (per la precisione 853), e per lo più si è trattato di quarte dosi (590), mentre le vaccinazioni pediatriche sono state solo 4.

Guardiamo ora la situazione nei singoli comuni. I nuovi casi sono stati accertati in 32 dei 33 comuni della provincia: senza contagi è solo il territorio di Campodimele, mentre a Prossedi c’è stato un solo nuovo positivo. Il numero più alto dei contagi è concentrato come sempre nel capoluogo pontino, Latina, dove ne sono stati riscontrati 500; altri 160 sono ad Aprilia, 135 a Cisterna, 102 a Fondi e 106 a Formia; 36 sono a Gaeta e 28 a Minturno, 79 poi a Sabaudia, 64 a Sezze e 164 a Terracina.