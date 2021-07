Coronavirus Latina: raddoppiano i casi in una settimana, sono 339. In crescita anche i ricoveri

C’è stata una crescita importante del numero dei casi di coronavirus nel mese di luglio nella provincia di Latina. Solo nell’ultima settimana, quella compresa tra il 21 e il 27 di questo mese, sono stati 339, un numero ben 18 volte più alto di quello registrato nella prima settimana tra il 30 giugno e il 6 luglio quando i contagi erano stati 19.

Una crescita che si è concretizzata soprattutto nella seconda metà del mese: nel periodo tra il 7 e il 13 luglio i positivi accertati erano stati 26 con una prima impennata che è arrivata nella settimana successiva (tra il 14 e il 20 luglio) con 148 e poi i 339 degli ultimi sette giorni con picchi anche di 84 casi giornalieri in due diverse occasioni (senza conteggiare i 95 di ieri).

L’ultimo bilancio quando ci avviamo verso la fine di questo mese, è stato fatto dalla Asl che nelle scorse ore ha diffuso l’ultimo bollettino settimanale in cui si evince anche una crescita del numero dei ricoveri: secondo l’ultima rilevazione sono 23, un dato 5 volte superiore a quello di inizio mese (nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 6 luglio i ricoveri settimanali erano stati 4, un numero rimasto poi stabile anche nei bollettini successivi). Nessun decesso è stato invece registrato tra il 21 e il 27 luglio; proprio quello dei decessi resta dunque il dato positivo di questo mese in cui le guarigioni sono state 113.

Stabile, infine, il numero delle vaccinazioni che nell’ultimo periodo preso in considerazione dall’Azienda sanitaria locale sono state quasi 34mila.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, possiamo vedere come il dato più alto arrivi proprio dalla città capoluogo, Latina, in cui in una settimana sono stati accertati 72 casi; 56 invece nella città di Formia e 39 a Gaeta. Proprio questi ultimi comuni, come anche Fondi ed in generale tutto il litorale pontino, sono particolarmente attenzionati in queste settimane in cui l’estate sta ormai entrando nel vivo. Infine sono solo 8 i centri del territorio pontino che nell’ultima settimana non hanno registrato nuovi contagi; ad inizio mese erano 25.