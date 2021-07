Coronavirus Latina: 19 contagi in provincia in una settimana, 25 comuni senza casi

Ancora in calo nell’ultima settimana i contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono stati 19 tra il 30 giugno e il 6 luglio. A raccontare attraverso i numeri l’andamento della curva è la Asl che ha diffuso l’ormai consueto bollettino settimanale che fotografa la situazione nel territorio pontino in un arco temporale più esteso di quello giornaliero permettendo di avere un quadro più completo.

Rispetto all’ultima rilevazione, quella del periodo tra il 23 e il 29 giugno, quando le positività totali riscontrate erano state 31, dunque, il numero dei casi è ancora in diminuzione. Sono però aumentati i ricoveri che la scorsa settimana sono stati 4 (quella precedente 1) mentre è sceso il numero dei guariti passati dai 600 della rilevazione precedente ai 409 di quest’ultima. Nessun decesso, però, è stato registrato nell’ultima settimana ed è questo un altro dato positivo da tenere in considerazione.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, le somministrazioni totali negli scorsi sette giorni sono state invece poco più di 31mila.

Guardando la distribuzione territoriale, i 19 contagi sono concentrati in 8 grandi centri della provincia mentre ben 25 comuni non hanno fatto registrare nuovi positivi. A Latina città, nello specifico, i casi sono stati solo 3 a fronte dei 10 della scorsa settimana; 3 anche a Formia (la scorsa settimana erano 5), ad Aprilia (la scorsa settimana erano stati 2) e Sermoneta (nessuno la scorsa settimana); 2 sono invece a Cisterna (la scorsa settimana erano stati 4), Fondi (come la scorsa settimana) e Terracina (la scorsa settimana era stato uno solo), uno solo a Minturno (nessuno la scorsa settimana).