Coronavirus, meno di mille casi nell'ultima settimana e nessuna vittima

Per la prima volta dopo mesi scende sotto mille la quota di quota di contagi registrati nell'arco di una settimana fra i residenti della provincia di Latina. Nel periodo compreso tra il 7 e il 13 settembre i casi totali sono stati infatti 996 contro i 1.058 della settimana prima e i 1.319 del periodo ancora precedente. Nell'ultima settimana sono stati solo due i picchi a oltre 200 casi, quello del 9 e quello del 13 settembre, rispettivamente con 225 e 217 contagi.

Un'altra buona notizia arriva sul fronte delle vittime: negli ultimi sette giorni presi in considerazione dal bollettino della Asl non si sono registrati decessi fra i contagiati pontini, mentre erano tre le vittime nella settimana precedente. In calo risultano anche i ricoveri ospedalieri, passati da 9 a 6, mentre i guariti scendono 267.

Le vaccinazioni infine sono state 390, di cui 313 seconde dosi booster.

Analizzando poi la mappa dei contagi,è ben evidente che la situazione si mantiene più o meno stabile o in lieve calo in quasi tutti i centri pontini, ma Latina sembra fare eccezione. La città capoluogo registra infatti un aumento di positività negli ultimi sette giorni, passando dai precedenti 263 contagi ai 290 della settimana tra il 7 e il 13 settembre.