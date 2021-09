Coronavirus Latina: contagi in calo in provincia, 14 comuni senza casi nell’ultima settimana

Sono in leggero calo i casi di coronavirus nella seconda settimana di settembre: il punto sulla situazione in provincia di Latina è stato fatto dalla Asl che ha diffuso il consueto bollettino settimanale. I casi nel periodo compreso tra l’8 e il 14 settembre sono stati 202 nell'intero territorio pontino, a fronte dei 234 dei sette giorni precedenti; mentre nell’ultima settimana di agosto sfioravano i 300.

Anche in questo periodo preso in considerazione dall’Azienda sanitaria locale per redigere il bollettino, come in quello precedente, non sono stati registrati decessi e sono ulteriormente diminuiti i ricoveri: 7 quelli effettuati tra l’8 e il 14 settembre mentre nella settimana precedente erano stati 12. Dall’altro lato sono però dimezzate le guarigioni notificate dalla Asl che sono state 272 a fronte delle 526 della settimana precedente.

In calo anche il numero delle vaccinazioni che in totale nella provincia di Latina negli ultimi 7 giorni sono state 8.035, mentre la settimana precedente erano state 15.890.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, il dato più alto è stato registrato nel territorio di Lenola su cui pesa il focolaio registrato all’interno della casa alloggio per anziani (42 in totale). Come spesso accade, poi, i numeri più alti di casi sono concentrati nei grandi centri della provincia come ad esempio Aprilia (39), Latina 28), Fondi (21) e Terracina (14). Sono 14, infine, i comuni in cui durante la scorsa settimana non sono state riscontrate nuove positività al coronavirus.