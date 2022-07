Coronavirus Latina, corrono i contagi: quasi 2mila in un giorno in provincia. Due morti

Picco di contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore nella provincia di Latina, come spesso accade il martedì quando è più alto anche il numero dei tamponi che vengono processati. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Asl oggi, martedì 12 luglio, i nuovi casi sono 1.834, un dato che fa ritornare indietro alle settimane dei mesi autunnali. I test totali che sono stati effettuati nell’intero territorio provinciale sono stati 6.504 con un rapporto tra positivi e tamponi che arriva al 28%.

La mappa dei contagi in provincia

Secondo il report di oggi dell’Azienda sanitaria locale nella città capoluogo, Latina, sono nstati accertati 462 nuovi casi; 194 sono invece quelli accertati ad Aprilia, 4 sono a Bassiano, uno a Campodimele, 9 a Castelforte, 119 sono invece a Cisterna, 34 a Cori, 40 a Fondi, 124 a Formia, 70 a Gaeta e 31 ad Itri; altri 13 sono rispettivamente a Lenola e Maenza, 94 a Minturno, 19 a Monte San Biagio e 11 a Norma, 49 sono a Pontinia, uno sull’isola di Ponza, 44 a Priverno, 5 a Prossedi, 12 a Roccagorga, uno a Rocca Massima e 7 a Roccasecca dei Volsci; altri 74 positivi sono stati rilevati a Sabaudia, 19 a San Felice Circeo e 36 a Santi Cosma e Damiano, 49 a Sermoneta, 79 a Sezze, 25 a Sonnino, 11 a Sperlonga, 10 a Spigno Saturnia, 172 a Terracina e due a Ventotene.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Pesante il bilancio dei decessi delle ultime 24 ore: sono infatti due quelli riportati nel bollettino della Asl di oggi, quello di un 52enne che era residente a Norma e una donna di 91 anni di Sezze. Sono già 9 le persone che, risultate positive, non ce l'hanno fatta in questa prima porzione del mese di luglio, un numero che triplica il totale di quelli che sono stati i decessi registrati in tutto giugno. Infine, nelle scorse 24 ore, 5 positivi hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, mentre per 221 ne è stata notificata la guarigione. Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella giornata di eri sono state somministrate 303 dosi.