Coronavirus Latina: provincia senza decessi e ricoveri nelle ultime 24 ore, sono 58 i nuovi casi

Scende, come ogni lunedì, il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina in conseguenza del più basso numero di test che vengono effettuati nel fine settimana: ad illustrare la situazione delle ultime 24 ore è come sempre la Asl che nella mattinata di oggi, lunedì 19 settembre, ha diffuso il consueto bollettino. Un bollettino che riporta 58 nuovi casi che sono stati accertati in circa un terzo dei comuni della provincia (ieri i casi erano 217); salgono così a 2.841 in totale quelli accertati in provincia dall’inizio del mese.

La mappa dei contagi

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati rilevati in 13 dei 33 comuni del territorio pontino; poco meno della metà (25) sono solo nella città capoluogo, Latina, mentre gli altri sono così distribuiti: 6 sono a Sabaudia, 5 nei centri di Formia e Sermoneta, 3 in quelli di Aprilia e Sezze, 2 rispettivamente a Cisterna, Pontinia, Roccagorga e Terracina e uno solo a Castelforte, Maenza e Priverno.

Nessun decesso e nessun nuovo ricovero

Come accaduto negli ultimi tre giorni, nel bollettino di oggi non viene riportato nessun decesso (che restano 5 nel mese di settembre) e nelle scorse 24 ore non c’è stato neanche nessun nuovo ricovero (sono stati solo 3 negli ultimi 8 giorni); i positivi a cui è stata notificata la guarigione, invece, sono stati 6. Nella giornata di ieri non ci sono state vaccinazioni in provincia.