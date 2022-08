Coronavirus Latina, meno test e anche meno casi in provincia. La mappa dei contagi

Come ogni lunedì cala la curva dei contagi da coronavirus giornaliera nella provincia di Latina. I casi di cui dà notizia la Asl oggi, lunedì 1 agosto, sono 188; un dato che scende anche in considerazione del minore numero di tamponi che vengono processati nel fine settimana, ma che si attesta come il più basso fatto registrare nel primo giorno della settimana da più di un mese a questa parte. I test totali sono stati appena 722 tra quelli effettuati dalla Asl e nelle farmacie per un rapporto tra positivi e tamponi che è di circa il 26%.

La mappa dei contagi

I nuovi casi di oggi sono stati accertati in 22 dei 33 comuni della provincia. Il dato più alto è sempre quello della città capoluogo, Latina, dove i contagi rilevati sono stati 60, altri 23 sono poi a Terracina e due di meno a d Aprilia; 16 sono invece i positivi a Sezze, 12 a Formia, 10 a Fondi, 9 a Sabaudia, 5 a Minturno e San Felice Circeo, 4 nei centri di Cisterna, Pontinia e Prossedi, 2 a Bassiano, Cori, Gaeta, Norma e Priverno e uno solo infine nei comuni di Castelforte, Itri, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano e Sonnino.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Nel primo bollettino del mese di agosto della Asl non è riportato alcun decesso, mentre sono 891 quelli registrati nell’intera provincia dall’inizio della pandemia; nessun ricovero è stato poi effettuato nelle scorse 24 ore mentre sono state notificate 63 guarigioni. Le vaccinazioni sono state in totale 27, tutte quarte dosi.