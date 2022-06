Coronavirus Latina, meno di 200 contagi in un giorno in provincia. Nessun decesso

Scende sotto al soglia dei 200 giornalieri il numero dei contagi accertati nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Nella mattinata di oggi, mercoledì 1 giugno, la Asl ha diffuso il consueto bollettino che riporta tutti i dati dopo che il mese di maggio si è concluso con circa 9mila casi totali.

Nello specifico i nuovi positivi accertati sono 196 (ieri erano stati 267) accertati in 22 comuni sui 33 del territorio.

I contagi nei singoli comuni

Nello specifico 66 dei contagi sono nel capoluogo pontino, Latina, altri 25 sono invece ad Aprilia, 15 sono a Formia, 11 a Minturno e 10 a Fondi e Sermoneta; altri 8 sono a Cisterna e Sezze, 7 a Sabaudia e Terracina, 5 a Priverno, 4 a Cori ed Itri, 3 a Gaeta, Pontinia e San Felice Circeo, 2 a Santi Cosma e Damiano e uno nei comuni di Bassiano, Roccagorga, Sonnino, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Tutti gli altri dati

Nelle scorse 24 ore, poi, non sono stati registrati nuovi decessi, mentre sono stati effettuati 3 nuovi ricoveri; sono state infine 69 le guarigioni notificate dalla Asl. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state somministrate in totale 130 dosi, di cui 93 quarte dosi.