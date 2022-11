Coronavirus Latina, la curva torna sopra i 300 casi giornalieri. La mappa del contagio

Torna sopra la soglia dei 300 casi giornalieri il numero dei contagi da coronavirus registrati in provincia nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento quotidiano come sempre arriva dalla Asl di Latina che nella mattinata di oggi, giovedì 10 novembre, ha diffuso il consueto bollettino. Sono riportati 336 nuovi casi accertati in 26 comuni del territorio. Per quanto riguarda questa prima parte del mese, sono arrivati a 2.986 in totale i positivi accertati.

La mappa dei contagi

Come detto i nuovi casi sono stati registrati in 26 comuni della provincia, con l’eccezione di Bassiano, Campodimele, Castelforte, Maenza, Prossedi, Rocca Massima e l’isola di Ventotene. Entrando nel dettaglio, sono 82 i contagi solo a Latina città, mentre 46 ne sono stati rilevati ad Aprilia, 36 a Terracina, 32 a Cisterna e uno in meno a Fondi. Altri 21 ne sono poi a Formia. Più bassi i dati che arrivano dal resto della provincia: 14 sono i nuovi positivi a Sezze, 10 a Cori e Minturno, uno in meno a Gaeta, 8 a Sabaudia e Sermoneta, 6 a Priverno e San Felice Circeo, 3 a Sonnino, 2 a Monte San Biagio, Pontinia e Spigno Saturnia, e uno infine nei comuni di Itri, Lenola, Norma, l’isola di Ponza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga.

Un solo ricovero nelle ultime 24 ore

Per quanto riguarda gli altri dati, nel bollettino per il sesto giorno consecutivo non è riportato nessun nuovo decesso (uno solo ne è stato registrato in questi primi giorni del mese) e un solo ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore, mentre sono state notificate 152 guarigioni. Basso il dato delle vaccinazioni che ieri sono state solo 88.