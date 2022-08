Coronavirus Latina, stabile la curva: in provincia 381 contagi in un giorno. Nessun decesso

Si mantiene costante la curva dei contagi da coronavirus giornaliera nella provincia di Latina: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 381 nuovi casi che sono stati riportati nel bollettino diffuso dalla Asl oggi, giovedì 11 agosto (ieri erano 360). Il totale dall’inizio del mese in corso sono stati accertati in tutto il territorio pontino 4.607 positivi con una media inferiore ai 420 giornalieri.

La mappa dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, i nuovi casi di cui viene data notizia oggi sono stati accertati in 27 dei 33 comuni della provincia. Sfiora i 100 contagi giornalieri (sono 99) il numero a Latina città, mentre altri 39 ne sono stati rilevati a Terracina e 35 ad Aprilia. Altri 16 sono poi a Cisterna, 3 a Cori, 25 a Fondi, 19 a Formia, 8 a Gaeta e 9 ad Itri; altri 4 sono a Lenola, 15 a Minturno, 6 a Monte San Biagio, 3 a Norma, 12 a Pontinia, uno sull’isola di Ponza e a Prossedi; 13 sono a Priverno, 3 a Roccagorga e uno in più a Rocca Massima; altri 16 sono invece a Sabaudia, 2 San Felice Circeo, 3 a Santi Cosma e Damiano, 13 a Sermoneta, 17 a Sezze, 9 a Sonnino, 5 a Sperlonga e uno a Spigno Saturnia.

Nessun decesso in provincia

Anche nel bollettino di oggi non viene riportato nessun decesso, e restano tre le vittime in tutta la provincia dall’inizio del mese. Tre sono anche le persone positive al Covid che nelle scorse 24 ore hanno avuto bisogno di un ricovero ospedlaiero, mentre 78 sono state giudicate guarite. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 171 vaccinazioni, con la somministrazione di 145 quarte dosi.