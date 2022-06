Coronavirus Latina: 238 nuovi casi in provincia, ma nessun decesso per il sesto giorno di fila

Si mantiene sopra i 200, per il terzo giorno consecutivo, il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina. Il quadro della situazione come sempre è fornito dalla Asl che ha diffuso il bollettino di oggi, domenica 12 giugno. I nuovi casi riportati sono 238 (ieri erano 222 e due giorni fa 270) accertati sulla base di meno di mille test effettuati (957 nello specifico), con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 25,4%. In totale dall’inizio di giugno sono 2.358 i positivi riscontrati.

I contagi nei singoli comuni

I contagi di oggi sono stati accertati in 25 dei 33 comuni della provincia: 68 sono nella città capoluogo, Latina, mentre gli altri sono distribuiti in questo modo: 19 sono ad Aprilia, 2 a Castelforte, 21 a Cisterna, 5 Cori, 7 a Fondi, 12 a Formia, uno a Gaeta e 6 ad Itri; un altro ancora è nel comune di Maenza, 8 in quello di Minturno e 4 a Monte San Biagio, 2 a Norma, 10 a Pontinia e 7 a Priverno; ancora sono 3 a Roccagorga e uno a Rocca Massima, 15 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 8 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 10 a Sezze e uno a Sonnino, infine 2 a Spigno Saturnia e 19 nel territorio di Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Nel bollettino, per il sesto giorno consecutivo, non è riportato alcun decesso (uno solo ne è stato registrato in provincia nel mese di giugno mentre sono 867 dall’inizio della pandemia); nelle scorse 24 ore, poi, un solo paziente positivo ha avuto bisogno di ricovero, mentre le guarigioni notificate sono stat 29. Nella provincia pontina, infine, ieri sono state effettuate 90 vaccinazioni, di cui 56 sono quarte dosi, mentre cinque persone per la prima volta hanno ricevuto una dose di vaccino.