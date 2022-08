Coronavirus Latina, in provincia poco più di 200 casi in un giorno. Ma c’è una altro decesso

Per il terzo giorno consecutivo si mantiene abbondantemente sotto la soglia dei 300 casi giornalieri la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Questo dato conferma la flessione fatta registrare nelle scorse settimane anche nel territorio pontino con i nuovi casi riportati nel bollettino della Asl di oggi, domenica 14 agosto, che sono 208 (ieri erano 260, due in più venerdì). In totale in queste prime due settimane di agosto i positivi totali sono stati 4.652, con una media di 322 ogni giorno.

La mappa giornaliera dei contagi

I nuovi casi di oggi sono stati accertati in 24 dei 33 comuni della provincia; nella città capoluogo, Latina, sono 76 mentre altri 13 ne sono stati accertati a Formia, 11 in ognuna delle città di Aprilia, Gaeta, Pontinia e Sabaudia, e 10 invece a Cisterna e Terracina. Nove ne sono stati rilevati poi a Santi Cosma e Damiano, 8 a Minturno, 6 a Sezze e Sonnino, 4 a Fondi e San Felice Circeo, 3 a Lenola e Priverno, 2 in ognuno dei centri di Castelforte, Cori, Rocca Massima e Sermoneta e uno a Itri, Monte San Biagio, Roccagorga e Roccasecca dei Volsci.

Un decesso a Minturno, nessun nuovo ricovero

Come ieri, anche oggi nel bollettino della Asl è riportato un decesso, quello di un paziente che era residente a Minturno che fa salire a 5 il totale di questa prima parte del mese. Nelle scorse 24 ore, però, non sono stati effettuati nuovi ricoveri, mentre a 63 positivi è stata notificata la guarigione. Infine le vaccinazioni, che ieri sono state 112 in tutta la provincia pontina, e 96 sono state le quarte dosi somministrate.