Coronavirus Latina: 339 casi in provincia, nessun decesso per il quarto giorno consecutivo

Dopo giorni scende sotto la soglia dei 400 il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina. Il bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, sabato 14 maggio, ne riporta infatti 339, in discesa rispetto all’andamento degli ultimi giorni. In totale in queste prime due settimane del mese i positivi accertati sono stati 5.666 con una media di 404 ogni giorno che fa segnare un deciso calo rispetto ai 706 casi quotidiani di media di aprile.

Coronavirus Latina: i contagi nei singoli comuni

I contagi delle ultime 24 ore sono stati riscontrati in 27 dei 33 comuni pontini, con l’eccezione di Bassiano, Campodimele, Castelforte, Lenola, Sperlonga e Ventotene. Sono 71 quelli registrati nella città capoluogo, Latina, in calo rispetto ai quasi 100 di ieri. Ad Aprilia sono poi stati rilevati 49 casi, a Cisterna 26, a Cori 13, a Fondi 7 come anche a Gaeta, mentre sono 22 a Formia e 4 ad Itri. Altri 6 sono a Maenza e a Monte San Biagio, 11 a Minturno, uno a Norma e 10 rispettivamente nei comuni di Pontinia e Ponza, uno in meno è a Priverno mentre uno solo ne è stato accertato sia nel centro di Procedi che in quelli di Roccagorga e Roccasecca dei Volsci; 3 sono poi a Rocca Massima e Santi Cosma e Damiano, 4 a San Felice Circeo, 5 a Sermoneta e Sonnino e 21 a Sezze; due infine sono a Spigno Saturnia e 26 a Terracina.

Coronavirus Latina: nessun decesso da quattro giorni

Per il quarto giorno consecutivo, e questa è una delle buone notizie di oggi, non sono riportati nuovi decessi che rimangono cinque dall’inizio del mese, e nelle scorse 24 ore non è stato effettuato nessun nuovo ricovero, mentre le guarigioni notificate dalla Asl sono state 156.

La campagna vaccinale

Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 169 vaccinazioni, la maggior parte delle quali (125) sono state prime dosi, mentre 5 persone per la prima volta hanno ricevuto la somministrazione. Non c’è stata, però, nessuna vaccinazione pediatrica per bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.