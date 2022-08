Coronavirus Latina, come ogni lunedì scende la curva: 106 casi in provincia. Un altro decesso

Anche in questo lunedì di Ferragosto la curva dei contagi da coronavirus giornaliera mantiene il suo andamento tipico dell’inizio settimana: in conseguenza di un più basso numero di test che vengono effettuati nel weekend, infatti, anche oggi, lunedì 15 agosto, il dato dei nuovi casi riportato nel bollettino della Asl scende se confrontato con quello dei giorni precedenti: nel report ne sono infatti riportati 106, un centinaio in meno rispetto a ieri, rilevati sulla base di appena 653 test e con un rapporto tra positivi e tamponi del 16%. In totale in queste due settimane del mese di agosto i positivi accertati sono stati 4.652.

La mappa giornaliera dei contagi

I contagi del bollettino di oggi sono stati accertati in 24 dei 33 comuni della provincia. Di questi, 26 sono nella città capoluogo, Latina, che fa registrare come sempre il dato più alto. Ne sono poi stati accertati 13 a Cisterna, 11 a Terracina, 8 ad Aprilia, 6 a Sabaudia, 5 in ognuno dei comuni di Formia, Minturno e San Felice Circeo; altri 3 sono a Gaeta e Sezze, 2 rispettivamente a Fondi, Maenza, Roccagorga, Rocca Massima e Sermoneta, uno infine a Bassiano, Castelforte, Cori, Pontinia, Priverno, Prossedi, Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Sperlonga.

Un altro decesso

Per il terzo giorno consecutivo nel bollettino viene riportato un decesso (quello di un paziente che era residente a Norma) che fa salire a 6 il totale nel mese in corso. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati due ricoveri di pazienti positivi, mentre a 7 persone contagiate è stata notificata la guarigione. Nella giornata di ieri non sono state effettuate vaccinazioni.