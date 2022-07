Coronavirus: un decesso e altri 1.302 contagi in provincia. Sono più di 18mila i casi a luglio

Si mantiene costante la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.302 nuovi positivi tra i residenti pontini (un centinaio in più rispetto a ieri) a cui si aggiungono 113 casi accertati tra persone che non sono residenti. Un dato che si conferma in linea con quelli fatti registrare negli ultimi giorni; ma facendo parlare i numeri nella prima metà del mese di luglio sono già 18.030 i contagi totali (con una media di circa 1.200 ogni giorno, circa il triplo di quella di giugno).

La mappa dei contagi

Nelle scorse 24 ore nuovi casi sono stati rilevati in 32 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione dell’isola di Ponza. Nella città capoluogo si contano 329 positivi, a cui si aggiungono i 108 di Aprilia, i 6 di Bassiano, i 4 di Campodimele e i 5 di Castelforte; a Cisterna ne sono stati registrati 77, 22 a Cori, 128 a Fondi, 76 a Formia, 38 a Gaeta, 19 ad Itri e 10 a Lenola; altri 3 sono a Maenza, 27 a Minturno, 15 a Monte San Biagio, 12 a Norma, 30 a Pontinia, 27 a Priverno, 2 a Prossedi, 4 a Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci e 14 a Roccagorga; sono poi 49 i contagi accertati a Sabaudia, 16 a San Felice Circeo, 9 a Santi Cosma e Damiano, 19 a Sermoneta, 63 a Sezze, 23 a Sonnino, 8 a Sperlonga, uno in più a Spigno Saturnia, 144 a Terracina e due sull’isola di Ventotene.

Un altro deceso e tre ricoveri

Nel bollettino è poi riportato un altro decesso, quello di una donna di 75 anni che era residente a Gaeta; sono 10 i decessi registri in questa prima parte del mese di luglio, 800 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati tre i positivi che hanno necessitato di un ricovero, mentre per 231 è stato notificata la guarigione. Infine, le vaccinazioni effettuate sono state 359.