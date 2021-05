Coronavirus Latina, 47 casi in provincia. Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo

Numero dei morti in calo questa settimana nel territorio pontino dove anche i contagi giornalieri sono in discesa rispetto a ieri. Oltre 4mila le vaccinazioni in 24 ore

Dopo il balzo in avanti di ieri sono tornati a decrescere i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina. Sono 47 quelli di cui ha dato notizia oggi, domenica 16 maggio, la Asl con il consueto bollettino, un terzo circa rispetto ai 137 di ieri quando per la prima volta nella settimana il numero dei nuovi positivi ha superato i 100 giornalieri.

Dall’inizio del mese sono più di 1500 i contagi totali accertati tra i residenti del territorio pontino con una media di 96 ogni giorno, in netto calo rispetto ad aprile quando in media ne sono stati registrati 144 giornalieri.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei casi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, i casi di oggi sono stati riscontrati in 15 diversi comuni della provincia; 9 dei 47 totali sono nella città di Minturno, altri 5 rispettivamente ad Aprilia, Fondi e Latina, 4 invece a Sabaudia; 3 sono i casi accertati a Formia, Norma e Terracina, 2 rispettivamente nei centri di Cisterna, Cori e Pontinia, uno infine a Castelforte, Lenola, San Felice Circeo e Sperlonga.

Coronavirus Latina. zerodecessi per il quarto giorno consecutivo

Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo: questo quanto emerge dal bollettino di oggi che da contezza di una forte riduzione delle morti legate al Covid-19 nell’ultima settimana; sono 20 dall’inizio del mese. Sette, invece, i ricoveri nelle ultime 24 ore che hanno fatto salire il totale ddi maggio a 91; anche questo un dato in decrescita nel mese in corso. Infine sono stati 32 i guariti.

La campagna vaccinale

Oltre 4mila le vaccinazioni nella giornata di ieri (4009), un numero su cui pesano anche le somministrazioni effettuate nel corso degli Open Day AstraZeneca per gli over 40 che si sono tenuti a Latina e Formia. In totale dall’inizio della campagna sono state oltre 185mila le dosi somministrate ai cittadini della provincia con oltre 62mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale anche con la seconda dose.