Coronavirus Latina: sopra quota 400 i contagi giornalieri in provincia. Un decesso

Resta sopra la soglia dei 400 il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina dove, dopo oltre dieci giorni, è stato registrato anche un nuovo decesso. Questo il quadro che emerge dall’ultimo bollettino della Asl pontina, quello diffuso nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre.

Nel specifico i casi riportati sono 416 - un dato leggermente più alto rispetto alla media di novembre - accertati sulla base di 1.486 test effettuati, con un rapporto tra positivi e tamponi che sfiora il 28%. Dall’inizio del mese i nuovi positivi sono stati in totale 4.960 con una media ogni giorno appunto di 310).

La mappa dei contagi

Per quanto riguarda i contagi resi noti oggi, sono stati accertati in 29 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione di Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e le isole di Ponza e Ventotene. In particolare, sono 128 i nuovi casi a Latina città, mentre altri 46 ne sono stati accertati ad Aprilia, 36 a Terracina, 27 a Cisterna, 23 a Formia, 20 a Priverno e uno in meno a Sezze. Altri 15 sono stati poi registrati rispettivamente nei comuni di Cori e Fondi, 12 a Gaeta e 10 a Sabaudia, 6 a Maenza, Minturno e Pontinia, 5 a Bassiano, Itri, San Felice Circeo e Sermoneta, 4 a Monte San Biagio, Sonnino e Spigno Saturnia, 3 a Castelforte e Roccagorga, 2 poi a Lenola, Prossedi e Sperlonga e uno infine a Campodimele, Norma e Santi Cosma e Damiano.

Un nuovo decesso in provincia

Dopo undici giorni nel bollettino della Asl di oggi è riportato un nuovo decesso, quello di un paziente che era residente nel capoluogo. Salgono a 916 così i decessi legati al Covid-19 in tutto il territorio pontino dall’inizio della pandemia, di cui due nel mese in corso. Nelle scorse 24 ore, poi cinque persone positive hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale, mentre a 102 è stata notificata la guarigione. Infine le vaccinazioni che nella giornata di ieri sono state 277 in tutta la provincia pontina.