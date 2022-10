Coronavirus Latina: resta sotto i 300 il numero dei nuovi casi, 3 persone ricoverate in un giorno

Resta sotto la soglia dei 300 il numero dei contagi da coronavirus accertati nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore, come già accaduto nella giornata di ieri: il dato è riportato nel bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, domenica 16 ottobre. Nello specifico i nuovi casi sono 244 accertati in 27 comuni del territorio pontino. In queste due settimane di ottobre i positivi in provincia sono stati 5.049, un numero che è di poco inferiore rispetto a quello che invece è stato raggiunto in tutto il mese di settembre (5.740), a certificare la ripresa della curva che si è concretizzata proprio nel mese in corso.

La mappa dei contagi

Come detto i contagi delle ultime 24 ore sono stati accertati in 27 dei 33 comuni della provincia (con la sola eccezione di Campodimele, Ponza, Prossedi, Rocca Massima, Rocccasecca dei Volsci e Spigno Saturnia). A Latina città ne sono stati rilevati 64, mentre altri 28 sono a Formia, 20 sono a Terracina, 18 a Sezze, 17 ad Aprilia, 12 rispettivamente a Cisterna e Sabaudia e 10 a Minturno; altri 9 sono a Priverno, 8 a Cori, 7 a Sonnino, 6 a Maenza, 5 a Fondi e San Felice Circeo, 4 a Roccagorga e Sermoneta, 3 a Gaeta, 2 a Castelforte e Santi Cosma e Damiano e uno infine nei comuni di Bassiano, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Sperlonga e sull’isola di Ventotene.

Nessun decesso e tre ricoveri nelle ultime 24 ore

Per il quinto giorno consecutivo nel bollettino della Asl non viene riportato nessun decesso che dall’inizio del mese sono stati due. Ma nelle ultime 24 ore, però, tre persone positive hanno avuto bisogno di ricovero ospedalierio, mentre a 16 è stata notificata la guarigione. Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni sono state 590 nella giornata di ieri, di cui 522 sono state quarte dosi; è stata somministrata anche una quinta dose.