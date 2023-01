Coronavirus Latina, un altro decesso in provincia. Ma la curva è in calo: 157 casi in un giorno

Si conferma in lieve flessione la curva dei contagi da coronavirus rispetto ai dati registrati nelle scorse settimane in provincia di Latina. Ormai da sei giorni il numero dei casi quotidiani non supera la soglia dei 200 e nel bollettino che la Asl ha diffuso oggi, martedì 17 gennaio, i nuovi positivi riportati sono 157, un dato che fa salire il totale del mese in corso a 2.888 con una media di 169 ogni 24 ore (a dicembre la media giornaliera era di circa 300). I test effettuati, tra antigienici e molecolari, sono stati 1.144 con un rapporto tra del 13,7% (ieri era del 34%).

La mappa dei contagi

Per quanto riguarda la mappa dei contagi delle ultime 24 ore, analizzando il bollettino possiamo notare che sono stati registrati praticamente nell’intera provincia, in 31 dei 33 comuni. Nella città capoluogo, Latina, ne sono stati rilevati 33, mentre sono 17 quelli accertati a Terracina, 14 a Cisterna, 13 ad Aprilia e 12 a Sabaudia. A questi si aggiungono gli 8 Gaeta e i 7 di Minturno mentre sono 5 nei centri di Pontinia, Sermoneta e Sezze, 4 a Formia e Priverno; 3 a Castelforte, Cori, Itri e Santi Cosma e Damiano; 2 a Fondi, Norma e Sonnino; uno infine a Bassiano, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sperlonga, Spingo Saturnia e Ventotene.

Un altro decesso e 4 nuovi ricoveri

Ma se la corsa dei contagi in questo inizio di 2023 sembra essersi rallentata, lo stesso non si può dire per i decessi. Un altro, quello di un uomo di 75 anni di Latina, è riportato nel bollettino di oggi; e salgono così a 9 in totale in questi 17 giorni di gennaio. Nelle ultime 24 ore, poi, 4 pazienti positivi hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero mentre a 36 è stata notificata la guarigione. Solo 6, infine, le vaccinazioni effettuate ieri.