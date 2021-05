Coronavirus Latina, curva stabile: 48 casi in provincia. Per il quinto giorno nessun decesso

I dati diffusi dalla Asl: in calo il numero dei ricoveri a maggio, mentre buone notizie continuano ad arrivare dai decessi. Ieri oltre 2400 vaccinazioni in tutto il territorio pontino

Sono 48 i nuovi casi di coronavirus oggi, lunedì 17 maggio, in provincia di Latina. Nel pomeriggio la Asl ha diffuso il consueto bollettino con cui vengono aggiornati tutti i dati che interessano il territorio pontino. La curva nelle ultime 48 ore si mantiene stabile (un solo contagio in meno ieri) dopo il picco dei 137 di sabato. Salgono così a 1587 i positivi totali accertati dall’inizio di maggio in provincia, con una media di 93 ogni giorno.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

I 48 casi di oggi sono distribuiti tra 18 diversi comuni della provincia: 9 di questi sono stati accertati tra i residenti di Aprilia, 8 invece a Cisterna e Latina; altri 4 sono a Cori e 3 a Pontinia; 2 casi sono stati riscontrati anche a Formia, Priverno e Sezze, uno infine nei comuni di Fondi, Itri, Minturno, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sermoneta, Sonnino e Terracina.

Coronavirus Latina: 5 giorni senza decessi

Per il quinto giorno consecutivo il bolletitno della Asl di oggi non riporta nuovi decessi. Una buona notizia che si aggiunge a quella del calo in queste settimane di maggio del numero dei ricoverati; un solo paziente positivo, infatti, nelle scorse 24 ore ha avuto necessità di ricevere le cure presso le strutture ospedaliere. Dall’inizio di maggio sono 92 i ricoveri totali. Per quanto riguarda i guariti, infine, sono 27 quelli di cui ha dato notizia oggi l’Azienda sanitaria locale con il report giornaliero.

La campagna vaccinale

Infine il punto della situazione sulla campagna vaccinale dopo che nella giornata di ieri sono state somministrate 2417 dosi nei diversi centri allestiti in provincia. In totale sono quasi 190mila le vaccinazioni in tutto il territorio pontino con più di 63mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.