Coronavirus Latina, un decesso e 220 nuovi casi in provincia. La mappa dei contagi

Scende ancora leggermente la curva giornaliera dei contagi di coronavirus nella provincia di Latina: sono stati 220 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore e che sono stati riportati dalla Asl che nella tarda mattinata di oggi domenica 18 dicembre, ha diffuso il consueto bollettino. Salgono così in totale a 6.343 i positivi totali accertati nel territorio pontino in questa prima parte del mese, con una media di 528 ogni giorno (a novembre la media giornaliera era di 342 casi).

La mappa dei contagi

Vediamo ora quale è la distribuzione dei contagi registrati nelle ultime 24 ore in provincia. Contagi che sono concentrati in 22 comuni: poco più di un terzo sono a Latina città (78) a cui si aggiungono i 24 di Aprilia, i 21 di Sezze e i 19 di Cisterna. Altri 11 ne sono poi stati rilevati nel territorio di Formia; 9 a Gaeta; 8 a Terracina; 7 nei centri di Fondi e Sermoneta; 5 in quelli di Pontinia, Sabaudia e Sonnino; 4 a Minturno e Priverno; 3 a Bassiano e Cori; 2 a Itri e uno infine nei comuni di Maenza, Norma, Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Un decesso e 4 nuovi ricoveri

Purtroppo nel bollettino di oggi è riportato anche un altro decesso, quello di un paziente che era residente a Cisterna ed era risultato positivo al Covid-19 (sono 7 i decessi dall’inizio del mese); altre quattro persone, poi, nelle ultime 24 ore hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere e sono state ricoverate, mentre a 13 è stata notificata la guarigione. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 154 vaccinazioni.