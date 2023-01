Coronavirus Latina: meno di cento casi in un giorno in provincia. Ma c’è un altro decesso

Si conferma in discesa la curva dei casi di coronavirus nella provincia di Latina: nel bollettino diffuso dalla Asl oggi, mercoledì 18 gennaio, ne sono infatti riportati 75. Da una settimana il dato giornaliero dei positivi non supera la soglia dei 200 confermando il rallentamento della corsa dei contagi nel territorio pontino in questa prima parte del 2023 e rispetto alla fien dello scorso anno. I test effettuati, tra antigienici e molecolari, sono stati 679 con il rapporto tra positivi e tamponi che scende di due punti percentuali rispetto a ieri e arriva all’11,5% .

La mappa dei contagi

Sono 16 i comuni della provincia in cui sono stati registrati nuovi casi: 20 di questi sono a Latina città, mentre altri 8 sono rispettivamente ad Aprilia e Cisterna; 6 a Formia e Sezze; 5 a Gaeta e Terracina; 4 a Pontinia e Sermoneta; 2 a Cori e Fondi e uno nei centri di Itri, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano. In totale dall’inizio di gennaio i contagi sono arrivati a 2.963 con una media di 164 ogni giorno, la metà rispetto al mese di dicembre.

Un altro decesso

Ma il bollettino di oggi riporta anche un altro decesso: quello di un uomo di 71 anni di Latina; sale così a 10 il numero delle persone che, positive al Covid-19, non ce l’hanno fatta dall’inizio di gennaio. Per quanto riguarda i ricoveri, invece, nelle ultime 24 ore ne è stato effettuato uno solo, mentre a 35 positivi è stata notificata la guarigione. Le vaccinazioni nella giornata di ieri sono state 162.