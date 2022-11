Coronavirus Latina: contagi giornalieri sotto quota 400. Due decessi in provincia

Dopo alcuni giorni torna sotto la soglia dei 400 il numero di contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina dove però sono stati registrati due decessi. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Asl pontina oggi, venerdì 18 novembre. Nello specifico i nuovi casi di cui si dà notizia sono 385, accertati sulla base di 1.383 test che sono stati effettuati con un rapporto tra positivi e tamponi che sfiora il 28%. Dall’inizio del mese sono 5.844 i nuovi positivi totali.

La mappa dei contagi

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati rilevati in praticamente l’intera provincia con l’eccezione dei comuni di Prossedi e Roccasecca dei Volsci e dell’isola di Ventotene; 102 in particolare sono a Latina città, mentre 39 ne sono stati registrati ad Aprilia, 28 a Cisterna e Formia e uno di meno a Terracina. Per quanto riguarda gli altri centri del territorio, 18 casi sono rispettivamente a Pontinia e Sezze, 14 a Minturno, 12 a Cori e San Felice Circeo, 11 a Gaeta, 10 a Priverno, 9 a Sermoneta, 7 a Sabaudia e Roccagorga, 6 a Lenola, 5 a Monte San Biagio, 4 a Fondi e Norma, 3 nei comuni di Bassiano, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga e Spigno Saturnia, 2 a Itri, Maenza e Rocca Massima e uno infine a Campodimele, Castelforte e Ponza.

Due decessi

Nel bollettino, come anticipato, sono anche riportati due nuovi decessi legati al Covid-19, tanti quanti ne erano stati registrati in provincia in questa prima parte del mese di novembre. I pazienti che purtroppo non ce l’hanno fatta erano residenti ad Aprilia e Gaeta. Nelle scorse 24 ore, poi, un paziente positivo ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere mentre ad altre 199 persone è stata notificata la guarigione. Infine, le vaccinazioni sono state ieri 230.