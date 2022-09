Coronavirus Latina, curva sopra i 200 casi giornalieri. Nessun decesso e nessun nuovo ricovero

Sale leggermente rispetto agli ultimi giorni la curva e si torna sopra la soglia dei 200 contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina. Questo quanto emerge analizzando il bollettino quotidiano che la Asl ha diffuso nella giornata di oggi, domenica 18 settembre. I nuovi casi sono infatti 217, accertati sulla base di poco meno di mille test effettuati (944) con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta intorno 23%. In totale dall’inizio del mese i casi accertati in tutto il territorio pontino sono stati 2.783, con una media di 134 ogni giorno.

La mappa dei contagi in provincia

I nuovi contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati rilevati in 28 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione dei centri di Bassiano, Campodimele, Prossedi, Rocca Massima e Ventotene. Nella città capoluogo, Latina, i positivi sono 52, a cui si aggiungono i 20 di Terracina, i 17 di Aprilia, i 15 di Cisterna, i 12 di Sezze e gli 11 di Aprilia e Minturno. Altri 9 ne sono stati accertati a Fondi, Gaeta e Sabaudia, 8 a Pontinia, 7 nei centri di Formia e Sermoneta, 5 a Priverno, 4 rispettivamente a Cori, Norma, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano; ancora 3 sono a Roccasecca dei Volsci e Sonnino, 2 nei comuni di Castelforte, Lenola, Maenza e San Felice Circeo e uno infine a Itri, Monte San Biagio, Ponza e Sperlonga.

Coronavirus Latina: nessun decesso e nessun ricovero

Nel bollettino di oggi, poi, non sono riportati decessi che nel mese in corso sono stati 5 (sono invece 910 in totale dall’inizio della pandemia); nelle scorse 24 ore, inoltre, non ci sono stati nuovi ricoveri mentre a 5 positivi è stata notificata la guarigione. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, ieri ne sono state fatte 113 in tutta la provincia di cui 102 quarte dosi.