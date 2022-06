Coronavirus Latina, altri 351 nuovi contagi in provincia. Rapporto tra positivi e tamponi al 28%

Si mantiene ormai stabilmente - da quattro giorni consecutivi - sopra la soglia dei 300 il numero dei casi giornalieri di coronavirus nella provincia di Latina: il bollettino è stato diffuso nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, dalla Asl e vi sono riportati 351 nuovi contagi (50 in meno rispetto a ieri), registrati in 27 dei 33 comuni del territorio pontino. I test totali che sono stati effettuati, tra molecolari e antigenici, sono stati 1.248 e il rapporto tra positivi e tamponi supera il 28%. Dall’inizio del mese di giugno i casi totali accertati sono stati 4.663.

I contagi nei singoli comuni

Come detto i contagi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in 27 comuni della provincia: 93 sono quelli rilevati nella città di Latina, 36 in quella di Aprilia, 26 a Formia, 21 a Terracina e 20 a Cisterna; sono poi altri 18 a Sabaudia, 17 a Fondi, 16 a Priverno, 13 a Minturno e 11 a Sermoneta; altri 10 sono a Gaeta, uno in meno a Cori, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano e Sezze, 7 a San Felice Circeo, 6 a Pontinia, 5 a Roccagorga, 3 nei comuni di Sonnino e Spigno Saturnia, 2 a Castelforte, Itri e Sperlonga e uno solo a Lenola, Maenza, Norma e Prossedi.

Coronavirus Latina. tutti gli altri dati

Per il quinto giorno consecutivo, poi, nel bollettino della Asl non sono riportati decessi, che sono due in tutto il mese e 868 in questi oltre due anni di pandemia. Nelle scorse 24 ore, sempre secondo quanto riferito dall'Azienda sanataria locale con il consueto report giornaliero, un solo paziente positivo ha avuto bisogno di ricovero mentre per 9 è stata notificata la guarigione. Per quanto riguarda la vaccinazioni, infine, ieri sono state somministrate 39 dosi.