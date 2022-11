Coronavirus Latina, meno di 440 nuovi casi in un giorno: la mappa dei contagi in provincia

Resta per il secondo giorno consecutivo sotto la soglia dei 400 il numero dei contagi da coronavirus quotidiano nella provincia di Latina, dopo un lieve rialzo a metà settimana. Nel bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, sabato 19 novembre, i nuovi casi accertati nel territorio sono stati 362 - un dato in linea con la media del mese - e fortunatamente nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. Aggiornando la stuazione, dall’inizio di novembre i nuovi positivi sono stati 6.206, con una media media ogni giorno di 326.

La mappa dei contagi

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 26 dei 33 comuni della provincia con l’eccezione di Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e le isole di Ponza e Ventotene. E’ tornato sotto i centro il numero dei nuovi casi nella città capoluogo, Latina, dove ne son stati accertati 91, altri 37 sono poi ad Aprilia, 35 a Cisterna e 28 a Terracina. Altri 17 sono a Priverno e Sabaudia, 14 rispettivamente a Cori e Sezze, 13 a Fondi, 12 a Formia, 11 a Pontinia e Sermoneta e 10 a Itri; altri 9 sono a Roccagorga, 8 a San Felice Circeo, 7 a Gaeta, 6 a Maenza e 5 a Minturno; 4 sono poi a Sonnino, 3 a Bassiano, 2 nei centri di Lenola, Norma, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga, uno a Castelforte e Spigno Saturnia.

Nessun decesso e tre ricoveri

Come detto nelle scorse 24 ore non ci sono stati nuovi decessi, dopo i due di cui ha dato notizia ieri la Asl con il bollettino, mentre sono stati 3 i positivi che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale e a 38 persone è stata notificata la guarigione. Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni, nella giornata di ieri sono state in totale 292.