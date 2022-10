Coronavirus Latina, 8 giorni senza decessi in provincia. Tornano sotto i 300 i nuovi casi

Dopo il picco di ieri (con quasi 500 contagi giornalieri), come accade tutti i martedì dopo la flessione della curva nel weekend, torna sotto la soglia dei 300 il numero dei nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Latina. Il dato sulle ultime 24 ore è stato fornito come sempre dalla Asl che nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre, ha diffuso il consueto bollettino in cui sono riportati 262 nuovi positivi.

La mappa dei contagi in provincia

I contagi delle ultime 24 ore sono stati accertati in 28 dei 33 comuni della provincia con la sola eccezione di Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci e delle isole di Ponza e Ventotene. Nella città di Latina i nuovi casi sono 67 che si sommano ai 36 di Aprilia, ai 24 di Terracina, ai 21 di Sabaudia, ai 18 accertati rispettivamente a Fondi e Formia e ai 13 di Cisterna. Più contenuti i dati che arrivano dagli altri centri del territorio: sono stati infatti 8 i positivi a Sezze, 6 nei comuni di Itri, Pontinia e Priverno, 5 a Gaeta e Sermoneta, 4 a Minturno, 3 a Castelforte, Cori, Roccagorga e Sonnino, 2 ancora a Campodimele, Monte San Biagio, e Norma e uno infine nei centri di Bassiano, Lenola, Rocca Massima, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Nessun decesso da otto giorni

Per l’ottavo giorno consecutivo, poi, non sono riportati decessi nel bollettino della Asl (che sono stati solo due in tutto il mese di ottobre), mentre per tre positivi ieri si è reso necessario il ricovero in ospedale. A 118 persone contagiate, invece, è stata notificata la guarigione. Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni sono state 265 ieri (per lo più quarte dosi, 232 in totale, e sono state somministrate anche 3 quinte dosi).