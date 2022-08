Coronavirus Latina, in provincia altri 653 contagi in un giorno. Un decesso

Risale rispetto alla giornata di ieri, come accade ogni martedì, la curva giornaliera dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. E’ effetto del più alto numero di test, tra antigienici e molecolari, che vedono processati rispetto a quanto avviene invece nel fine settimana. Nel bollettino che la Asl ha diffuso oggi, 2 agosto, sono riportati 653 nuovi casi, un dato che si attesta sul livello degli ultimi giorni di luglio; i tamponi sono stati invece circa 2.400.

La mappa dei contagi

I nuovi postivi di cui ha dato notizia l’Azienda sanitaria locale sono stati accertati in 31 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione di Castelforte e dell’isola di Ventotene. Il dato più alto è stato registrato come sempre nella città capoluogo, Latina, dove i contagi sono 173; altri 59 sono invece ad Aprilia, 56 a Cisterna e 55 a Terracina. Un solo caso è stato accertato nei comuni di Bassiano e Campodimele, 12 sono poi a Cori, 19 a Fondi, 48 a Formia, 17 a Gaeta, 9 ad Itri, uno ancora a Lenola, 6 a Maenza, 17 a Minturno, 7 a Monte San Biagio e uno in più a Norma; altri 24 sono a Pontinia, uno sull’isola di Ponza, 15 a Priverno, 3 a Prossedi, uno in ognuno dei comuni di Roccagorga, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci; altri 24 sono a Sabaudia, 9 a San Felice Circeo, 4 a Santi Cosma e Damiano, 21 a Sermoneta, 39 a Sezze, 11 a Sonnino, 3 a Sperlonga e 7 a Spigno Saturnia.

Un altro decesso, 5 ricoveri

Nel bollettino di oggi, purtroppo, è riportato anche un nuovo decesso, quello di un paziente che era residente a Sabaudia; nelle scorse 24 ore, poi, 5 persone positive al Covid-19 hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero mentre per 293 è stata notificata la guarigione. Infine, le vaccinazioni in totale in tutta al province sono state ieri 430 e 362 sono state le quarte dosi somministrate.