Coronavirus Latina, con il weekend di Capodanno crollano i contagi in provincia

Con il fine settimana di feste crollano anche i contagi da coronavirus nella provincia: meno tamponi effettuati nel weekend di Capodanno e sono inevitabilmente meno anche i casi intercettati. Sono, infatti, solo 43 i positivi di cui la Asl dà notizia con il bollettino di oggi, lunedì 2 gennaio, a fronte dei quasi 300 di ieri. Dati quindi che vanno presi con le molle, e per avere un quadro più completo anche degli effetti nel territorio pontino delle festività sulla diffusione del Covid-19 bisognerà attendere i prossimi giorni.

Coronavirus Latina: la mappa dei contagi

I nuovi casi contenuti nel bollettino di oggi sono distribuiti in circa un terzo della provincia, vale a dire in soli 14 comuni e quasi la metà sono concentrati nella città di Latina (19). Sono poi 4 i contagi a Priverno, 3 a Formia e San Felice Circeo, 2 nei centri di Aprilia, Cori, Sezze e Terracina e uno solo a Gaeta, Pontinia, Roccasecca dei Volsi, Sabaudia, Sermoneta e Sonnino.

Coronavirus Latina: nessun decesso

Nel bollettino di oggi non sono riportati nuovi decessi, ma nelle scorse 24 ore non sono stati effettuati neanche nuovi ricoveri di persone positive e non sono state notificate guarigioni. Nessuna vaccine, poi infine, nel primo giorno dell’anno.