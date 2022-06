Coronavirus Latina, in provincia 207 nuovi casi ma nessun decesso. Ricoverati due positivi

Si mantiene stabile nelle ultime 24 ore la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i nuovi casi che sono riportati nel bollettino diffuso dalla Asl nella amttinata di oggi, 2 giugno, sono 207 (ieri erano 196), accertati in 22 dei 33 comuni del territorio pontino.

I contagi nei singoli comuni

Un quarto del totale dei nuovi positivi sono concentrati nel capoluogo: sono infatti 51 i casi che l’Azienda sanitaria locale ha accertato a Latina città nelle ultime 24 ore, 34 invece ad Aprilia e 22 a Terracina; altri 13 sono invece rispettivamente nei comuni di Cisterna e di Formia, uno in meno a Gaeta e Sermoneta. Crescita ad una cifra, poi, in tutti gli altri comuni in cui sono stati riscontarti nuovi contagi: 8 sono a Priverno, 6 a Minturno e Sabaudia, 5 a San Felice Circeo e Sezze, 4 a Cori e Pontinia, 2 a Fondi, Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Sonnino e uno infine nei territori di Lenola, Maenza, Monte san Biagio e Spigno Saturnia.

Tutti gli altri dati

Anche oggi come ieri nel bollettino non sono riportati nuovi decessi che dall’inizio del 2022 sono 164 in totale. Nelle ultime 24 ore, poi, due positivi hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale, mentre 59 sono quelli a cui è stata notificata la guarigione.

La campagna vaccinale

Infine la campagna vaccinale: sono 56 le dosi somministrate nel territorio provinciale, la maggior aperte della quali (40) sono state quarte dosi. Non è stata effettuata nessuna vaccinazione pediatrica.