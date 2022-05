Coronavirus Latina, meno di 100 contagi in un giorno in provincia. Nessun decesso

Scende, come accade ogni lunedì in conseguenza di un più basso numero anche di tamponi, il totale dei contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina: sono 93 quelli riportati nel bollettino di oggi, 2 maggio, che la Asl ha diffuso nella tarda mattinata. Si tratta comunque, vale la pena specificarlo, del numero più basso accertato di lunedì nel territorio pontino negli ultimi due mesi (il 25 aprile ad esempio erano stati 222 e il giorno di Pasquetta, il 18 aprile, erano stati 125).

I contagi nei singoli comuni

I nuovi casi di oggi sono stati accertati in soli 18 comuni sui 33 della provincia; 30 contagi sono concentrati nella città capoluogo, Latina, mentre altri 19 sono ad Aprilia. Altri 7 ne sono stati riscontrati nel territorio di Itri, mentre 5 sono a Sonnino e 4 rispettivamente nei centri di Cisterna, Sezze e Terracina. Tre sono a Cori e altrettanti a Formia, due in ognuno dei comuni di Fondi, Pontinia, Priverno, Sabaudia e Sermoneta, uno infine a Gaeta, Minturno, Norma, e Prossedi.

Tutti gli altri dati

Per il secondo giorno consecutivo,nel bollettino della Asl non sono riportati decessi, mentre nelle scorse 24 ore è stato effettuato un solo nuovo ricovero; le guarigioni notificate dall’Azienda sanitaria locale sono state poi 39. Infine, nella giornata di ieri, Primo Maggio, non sono state effettuate vaccinazioni.