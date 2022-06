Coronavirus Latina, come ogni lunedì meno test e anche meno casi: sono 139 in provincia

Meno test e anche meno contagi, con il rapporto tra positivi e tamponi che si mantiene costante. Questo quanto emerge dall’ultimo bollettino sul coronavirus diffuso dalla Asl pontina nella mattinata di oggi, lunedì 20 giugno. Come ogni lunedì, infatti, la curva dei casi giornalieri fa registrare una flessione figlia del più basso numero di test che vengono effettuati nel fine settimana. Facendo parlare i numeri sono 139 i suoi positivi in provincia di Latina, registrati sulla base di appena 486 test con un rapporto tra positivi e tamponi che si mantiene di poco superiore al 28%. I contagi totali accertati nel mese di giugno sono 4.802, con una media di 240 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 21 dei 33 comuni della provincia: 55 sono a Latina città, mentre 11 ne sono stati rilevati ad Aprilia e 10 rispettivamente nei centri di Cori e Priverno; altri 7 sono a Pontinia, Sabaudia e Sezze; 6 a Fondi e 5 a Cisterna e Minturno; 3 ne sono stati accertati a Sermoneta, 2 nei comuni di Castelforte, San Felice Circeo e Terracina e uno infine a Formia, Itri, Ponza, Prossedi, Roccagorga, Spigno Saturnia e Ventotene.

Coronavirus Latina. tutti gli altri dati

Buone notizie arrivano dagli ospedali: nessun ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore e nel bollettino, per il sesto giorno consecutivo, non è riportato alcun decesso (sono solo due le vittime nel mese di giugno in tutta la provincia di Latina), mentre sono state notificate 76 guarigioni dalla Asl. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate solo 14 vaccinazioni, e 13 sono quarte dosi.