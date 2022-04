Coronavirus, altri due decessi a Latina. In un giorno 828 nuovi casi in provincia

Scende rispetto agli oltre 1.400 di ieri, ma resta alto, il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina. Nel bollettino di oggi, giovedì 21 aprile, diffuso nella tarda mattinata dalla Asl sono riportati 828 nuovi casi registrati praticamente nell’intero territorio, con la sola eccezione del comune di Campodimele. Salgono così a più di 15mila (nello specifico 15.207) le positività riscontrate nella provincia dall’inizio del mese con una media di 724 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

Come detto, praticamente nell’intera provincia nelle ultime 24 ore sono stati accertati nuovi casi con il dato più alto che arriva, come sempre, dalla città capoluogo, Latina, dove ne sono stati rilevati 226. Balza all’occhio anche quello di Aprilia dove sono state riscontrate 120 nuove positività. Gli altri casi sono poi distribuiti in 30 comuni: uno è a Bassiano e 5 a Castelforte, 69 a Cisterna, 22 a Cori, 32 a Fondi, 59 a Formia, 28 a Gaeta e 11 ad Itri; altri 3 sono a Lenola e 2 a Maenza, 25 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 8 a Norma, 21 a Pontinia, uno a Ponza, 14 a Priverno e 2 a Prossedi; ancora ce ne sono stati 15 a Roccagorga, 3 a Rocca Massima e 2 a Roccasecca dei Volsci, 30 a Sabaudia, 9 a San Felice Circeo e 6 a Santi Cosma e Damiano, 12 a Sermoneta, 35 a Sezze, 9 a Sonnino e 3 rispettivamente nei territori di Sperlonga e Spigno Saturnia; infine sono sono stati registrati 48 casi a Terracina e uno sull’isola di Ventotene.

Altri due decessi

Nel bollettino, poi, sono riportai anche altri due decessi, di pazienti che erano residenti nel capoluogo pontino; salgono così a 13 le persone che, positive al Covid-19, purtroppo non ce l’hanno fatta nel mese ancora in corso. Nelle 24 ore appena trascorse, infine, è stato effettuato un solo nuovo ricovero e sono state notificate 178 guarigioni.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono ancora ferme le somministrazioni ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, mentre sono state inoculate 287 dosi agli adulti over 12: si tratta come sempre prevalentemente di terze e quarte dosi.