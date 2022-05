Coronavirus Latina, provincia da 11 giorni senza decessi. I nuovi casi sono ancora meno di 300

Stabile, e per il terzo giorno sotto il muro dei 300 casi giornalieri, la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Si conferma in calo l’andamento rispetto alle settimane precedenti anche nel territorio pontino dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 292 nuovi positivi (ieri erano 283 e il giorno precedente ancora 296). Il bollettino di oggi, sabato 21 maggio, è stato diffuso nella mattinata dalla Asl. In totale in queste tre settimane del mese di maggio i casi sono stati 7.698, con una media di 366 ogni giorno, quasi la metà rispetto ai 702 contagi quotidiani di media di aprile.

I contagi nei singoli comuni

I contagi riportati nel report di oggi dell’Azienda sanitaria locale sono stati accertati in 26 dei 33 comuni pontini: 71 sono nella città capoluogo, Latina, mentre altri 45 sono ad Aprilia, 38 a Terracina, 24 a Cisterna, 16 a Formia, 13 a Roccagorga e 12 a Sabaudia. Per tutti gli altri la crescita è ad una cifra: 9 sono i casi a Cori, 8 a Pontinia, 6 a Gaeta e Sezze, 5 a Priverno, 4 in ognuno dei comuni di Bassiano, Fondi, Itri, Norma, Santi Cosma e Damiano e Sermoneta, 3 ancora sono a Maenza e Sperlonga, 2 a Minturno, Ponza e San Felice Circeo e uno infine a Castelforte, Monte san Biagio e Rocca Massima.

Coronavirus Latina: nessun decesso da 11 giorni

Uno dei dati confortanti di oggi è che per l’11esimo giorno consecutivo nel bollettino non sono riportati nuovi decessi, situazione che nella provincia di Latina non si verificava da mesi (i decessi totali nel mese di maggio sono stati 5). Ma buone notizie arrivano anche dagli ospedali: nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi ricoveri e le guarigioni notificate dalla Asl sono state 111.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella giornata di ieri ne sono state effettuate 80, tutte alla popolazione adulta (non ci sono state infatti vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni), e il dato più alto è quello delle quarte dosi che sono state 60.