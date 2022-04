Coronavirus Latina, in provincia 851 nuovi contagi. Un altro decesso e 4 ricoveri in un giorno

E’ stabile rispetto a ieri il dato giornaliero dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 851 quelli riportati nel bollettino della Asl di oggi, venerdì 21 aprile (ieri erano 828). Sono stati registrati nelle ultime 24 ore in 29 dei 33 comuni della provincia a fronte di circa 3.700 test totali che sono stati effettuati, tra molecolari e antigienici, con un rapporto tra positivi e tamponi di circa il 22,8%, una percentuale più alta di quella media regionale. Salgono così a 16.058 i contagi totali accertati nel territorio pontino dall’inizio del mese, con una media di 764 ogni giorno; sono più di 146mila dall’inizio della pandemia.

I contagi nei singoli comuni

Come detto, gli 851 casi contenuti nel report giornaliero di oggi sono stati registrati in 29 comuni pontini con la sola eccezione di Campodimele, Monte San Biagio e le isole di Ponza e Ventotene. Nella città capoluogo, Latina, ne sono stati accertati 255 e 135 ad Aprilia; gli altri sono distribuiti in 27 comuni: 2 sono a Bassiano e 6 a Castelfore, 56 a Cisterna, 17 a Cori, 25 a Fondi e 37 a Formia, 13 a Gaeta e 12 ad Itri; altri 6 sono a Lenola, 4 a Maenza, 33 a Minturno, 6 a Norma, 22 a Pontinia, 26 a Priverno e 2 a Prossedi; altri 9 sono a Roccagorga, uno a Rocca Massima e 4 a Roccasecca dei Volsci; ancora sono 23 a Sabaudia, 15 a San Felice Circeo, 7 a Santi Cosma e Damiano, 28 a Sermoneta, 43 a Sezze, 2 a Sonnino, 4 a Sperlonga, uno a Spingo Saturnia e 57 a Terracina.

Un altro decesso, 14 ad aprile

Nel bollettino è riportato un altro decesso, che fa salire a 14 i totali nel mese di aprile (in tutto marzo sono stati 30), mentre sono 852 dall’inizio della pandemia. Non ce l’ha fatta, purtroppo, un paziente di Monte San Biagio di 84 anni. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati 4 nuovi ricoveri, mentre le guarigioni che sono state notificate dalla Asl sono sante 199.

La campagna vaccinale

Si mantiene stabile l’andamento della campagna vaccinale con 272 somministrazioni nella giornata di ieri; si è trattato per lo più di dosi inoculate alla popolazione adulta, con 153 quarte dosi, mentre le vaccinazioni pediatriche sono state solo 6.