Coronavirus, un decesso ad Aprilia e 575 nuovi casi in provincia. La mappa dei contagi

Anche se fa registrare un lieve calo rispetto a ieri, resta alta la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i nuovi casi riportati nel bollettino di oggi, mercoledì 22 giugno, sono 575 (ieri erano stati 700), che confermano un andamento in crescita rispetto alle prime settimane del mese. I nuovi positivi sono stati accertati praticamente in tutto il territorio pontino, ad eccezione solo del comune di Procedi e dell’isola di Ventotene, e fanno salire a 6.077 il totale dall’inizio di giugno, con una media di 276 cii ogni girono.

I contagi nei singoli comuni

Come detto i contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 31 dei 33 comuni della provincia. Nella città capoluogo sono 138 i nuovi casi mentre sfiorano quota 100 (sono 99) quelli che sono stati rilevati tra i residenti del comune di Aprilia. Un solo caso è stato registrato sia a Bassiano che a Campodimele, mentre 3 sono a Castelforte, 23 a Cisterna come anche a Fondi, 14 a Cori, 20 a Formia, 16 a Gaeta e uno in più ad Itri; 3 sono invece i contagi a Lenola, 11 a Maenza, 31 a Minturno, 3 a Monte San Biago, 2 a Norma, 6 a Pontinia e uno solo sull’isola di Ponza; a Priverno ci sono stati altri 23 contagi, 6 a Roccagorga, 3 a Rocca Massima e uno a Roccasecca dei Volsci; a Sabaudia sono 28, 12 a San Felice Circeo, due a Santi Cosma e Daminao, 26 a Sermoneta, 15 a Sezze, 11 a Sonnino, 2 a Sperlonga, uno a Spigno Saturnia e 33 a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Purtroppo, dopo una settimana, nel bollettino di oggi è riportato un nuovo decesso, quello di un paziente che era residente ad Aprilia; sale a 3 il totale dall’inizio del mese; come tre sono stati anche i positivi che nelle ultime 24 ore hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero mentre 64 sono quelli di cui è stata notificata la guarigione dala Asl. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 25 vaccinazioni.