Coronavirus Latina, i contagi giornalieri restano sotto la soglia dei mille. Nessun decesso

Si mantiene sotto la soglia dei mille casi di coronavirus giornalieri la curva nella provincia pontina in questa settimana che ha iniziato a fare registrare un seppur lieve rallentamento della corsa dei contagi dopo il picco dei giorni scorsi. Nel bollettino diffuso dalla Asl oggi, venerdì 22 luglio, i nuovi positivi nel territorio pontino sono stati 806 accertati sulla base di 3.216 test totali effettuati, con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 25%, questo significa che è positivo un tampone su ogni quattro che ne vengono processati.

La mappa dei contagi

I nuovi casi di oggi sono stati rilevati in 31 dei 33 comuni della provincia, ad eccezione di Prossedi e dell’isola di Ventotene. Solo nella città capoluogo, Latina, ne sono stati registati 219, mentre ad Aprilia sono 92; un solo caso è nei centri di Bassiano e Campodimele, 7 sono a Castelforte, 50 a Cisterna, 16 a Cori, 32 a Fondi, 41 a Formia, 30 a Gaeta, 4 ad Itri, 11 a Lenola, 3 a Maenza, 19 a Minturno, 7 a Monte San Biagio e 14 a Norma; altri 26 sono poi a Pontinia, uno a Ponza e 23 a Priverno, 11 a Roccagorga, 5 a Rocca Massima e 3 a Roccasecca dei Volsci, 22 a Sabaudia, 11 a San Felice Circeo, 8 a Santi Cosma e Damiano, 25 a Sermoneta, 43 a Sezze, 14 a Sonnino, uno a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia e 62 a Terracina. Dall’inizio del mese di luglio i contagi totali nel territorio pontino arrivano così a 24.418, con una media di circa 1.100 ogni giorno.

Nessun decesso, quasi mille vaccinazioni

Per il secondo giorno consecutivo nel bollettino della Asl non sono riportati nuovi decessi, che nel mese in corso sono stati però già 15; nelle ultime 24 ore poi per 5 positivi si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre ad altri 227 è stata notificata la guarigione. Infine le vaccinazioni: nella giornata di ieri sono state 936 le somministrazioni totali, di cui 846 quarte dosi.