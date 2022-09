Coronavirus Latina: sfiorati i 300 casi giornalieri in provincia. Positivo un test su quattro

Si conferma in lieve risalita (come testimoniato anche dal report settimanale) il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina. Per il terzo giorno consecutivo siamo abbondantemente sopra la soglia dei 200, come emerge dal bollettino che nella mattinata di oggi, giovedì 22 settembre, ha diffuso la Asl. I nuovi positivi sono stati 293 (ieri erano 225 e martedì 283) accertati nelle ultime 24 ore sulla base di 1.171 test effettuati, con un rapporto tra positivi e tamponi che è del 25%. In totale dall’inizio del mese sono stati registrati 3.643 contagi, con una media di circa 165 ogni giorno.

La mappa dei contagi

I casi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 27 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione di Bassiano, Campodimele, Norma, Ponza, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci. Il dato più alto è stato registrato nella città capoluogo, Latina, dove ci sono stati 75 contagi, poi altri sono 28 ad Aprilia, 26 a Terracina, 24 a Cisterna e 23 a Formia; altri 16 sono a Pontinia, 13 a Minturno, 11 nei comuni di Gaeta e Sezze, 8 a Sabaudia, 7 a Cori e Sermoneta, 5 rispettivamente a Maenza, Priverno, Prossedi e Spigno Saturnia; 4 sono invece a Sonnino, 3 a Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano, 2 ancora a Castelforte, Itri, Lenola e Roccagorga e uno infine a San Felice Cireo, Sperlonga e sull’isola di Ventotene.

Nessun decesso e un ricovero

Nel bollettino di oggi, per il sesto giorno consecutivo, poi, non sono riportati nuovi decessi (che dall’inizio del mese sono 5), mentre nelle scorse 24 ore è stato necessario il ricovero per un cittadino della provincia positivo al Covid-19. Sono state invece 49 le guarigioni notificate. Infine le vaccinazioni, con 39 somministrazioni (32 sono le quarte dosi).