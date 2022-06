Coronavirus Latina: in provincia altri 568 contagi, nessun decesso e nessun nuovo ricovero

Sono 568 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina (stabile rispetto a ieri): questo il dato reso noto dalla Asl che nella mattinata di oggi, giovedì 23 giugno, ha diffuso il bollettino quotidiano. Un dato che si mantiene alto confermando l’andamento degli ultimi giorni e che nella settimana tra il 14 e il 21 giugno ha portato ad una crescita dei positivi di quasi il 59% nel territorio pontino. I contagi sono stati accertati praticamente nell’intera provincia con la sola eccezione dei comuni di Campodimele e Lenola e dell’isola di Ponza. Salgono così a 6.645 i casi totali nel mese in corso, con una media di quasi 289 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

Vediamo ora la mappa dei contagi di oggi. Altri 151 sono nella città capoluogo, Latina, e 70 ne sono stati accertati ad Aprilia; due nuovi positivi sono invece a Bassiano, 5 a Castelforte, 42 a Cisterna, 10 a Cori, 22 a Fondi, 44 a Formia, 12 a Gaeta e 26 ad Itri; altri 5 casi sono a Maenza, come anche a Monte San Biagio e Norma, 20 a Minturno, 12 a Pontinia, 8 a Priverno, 3 a Prossedi, 9 a Roccagorga, 2 a Rocca Massima e uno a Rccasecca dei Volsci; atri 18 sono a Sabaudia, 6 a San Felice Circeo, 8 a Santi Cosma e Damiano, 16 a Sermoneta e 18 a Sezze, 2 in entrambi i comuni di Sonnino e Sperlonga e sull’isola di Ventotene, 3 a Spigno Saturnia e 39 a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Buone notizie arrivano però dagli ospedali: infatti nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi ricoveri e nel bollettino non viene riportato nessun decesso (che restano 3 dall’inizio del mese); sono poi state notificate 34 guarigioni dalla Asl. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 95 vaccinazioni (68 sono le quarte dosi, mentre 5 persone sono state vaccinate per la prima volta)