Coronavirus Latina, altri due decessi in provincia. Nelle ultime 24 ore registrati 256 casi

Se l’andamento dei contagi da coronavirus in provincia di Latina conferma in questa seconda parte del mese di dicembre un andamento in diminuzione rispetto alle prime settimane, il dato dei decessi ha fatto registrare un lieve aumento: due sono quelli riportati nel bollettino della Asl di oggi, sabato 24 dicembre, mentre sono stati 7 quelli di cui è stata data notizia negli ultimi tre giorni.

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda i nuovi casi, nel report odierno ne sono riportati 256, in linea con il dato di ieri; sfiora quota 7.800, così, il dato totale dei contagi accertati fino a oggi nel mese di dicembre nell'intero territorio provinciale (sono 7.798 con una media di quasi 325 ogni giorno), in lieve calo rispetto a novembre.

Coronavirus Latina: la mappa dei contagi

I casi delle ultime 24 ore sono stati rilevati in 25 dei 33 comuni della provincia; un terzo circa sono concentrati a Latina città (88) a cui si aggiungono i 39 di Aprilia, i 22 di Terracina, i 21 di Cisterna e i 18 di Formia. Altri 11 casi sono invece stati registrati a Gaeta; 9 rispettivamente a Sabaudia e Sezze; 7 a Minturno; 5 a San Felice Circeo; 4 a Pontinia e Sermoneta; 3 a Sonnino; 2 nei comuni di Itri, Norma, Priverno e Rocca Massima e uno infine in quelli di Casteflrote, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Roccagorga, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Coronavirus Latina: altri due decessi

Come detto nel bollettino sono riportati anche due decessi, quelli di due pazienti che erano residenti a Itri e Norma; salgono così a 15 le persone che, risultate positive al Covid-19, non ce l’hanno fatta nel mese in corso (la metà dei decessi sono concentrai negli ultimi tre giorni). Buone notizie, invece, per altre 117 persone a cui alla vigilia di Natale è stata notificata la guarigione, mentre nelle ultime 24 ore non sono stati effettuati nuovi ricoveri. Infine, nella giornata di ieri sono state somministrate 66 vaccinazioni.