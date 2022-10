Coronavirus Latina, risale la curva: 437 nuovi casi. Rapporto tra positivi e tamponi al 22%

Come ogni martedì, in conseguenza di un maggiore numero di tamponi, sale la curva dei contagi giornalieri nella provincia pontina. Nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, la Asl ha diffuso il suo bollettino in cui sono riportati 437 nuovi casi accertati in 28 dei 33 comuni della provincia, facendo salire a 7.313 il numero dei totali nel mese in corso, un dato che è già più alto di quello registrato in tutto settembre (5.740). I test effettuati nel scorse 24 ore, poi, sono stati quasi 2mila (1.946 nello specifico) con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 22,45%, pressoché stabile rispetto alla giornata di ieri.

La mappa de contagi

Come detto, i nuovi casi di oggi sono stati accertati in 28 dei 33 comuni della provincia con la sola eccezione di Campodimele, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano e l’isola di Ventotene. Da segnalare i 115 contagi rilevati nella città di Latina a cui si aggiungono i 38 di Aprilia, i 37 di Cisterna, i 30 di Fondi, i 29 di Terracina, i 23 di Gaeta, i 22 di Formia e i 21 di Sabaudia. Altri 16 positivi sono stati invece riscontrati nel territorio di Sermoneta, uno in meno a Priverno, 12 a Minturno, 9 nei comuni di Cori e Sezze, 8 a Monte San Biagio e San Felice Circeo, 6 a Pontinia e Ponza, 5 a Lenola e Roccagorga, 4 a Norma, Rocca Massima e Sonnino, 3 ad Itri e Sperlonga, 2 a Maenza e uno infine nei comuni di Bassiano, Castelforte e Spigno Saturnia.

Due settimane senza decessi in provincia

Cresce ancora poi, ed è questa la buona notizia, il numero dei giorni senza decessi nella provincia di Latina arrivando a due settimane, in un mese che fino ad ora ha fatto registrare due sole vittime. Come due sono state anche le persone che nelle ultime 24 ore hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale mentre ad altre 77 è stata invece notificata la guarigione. Infine le vaccinazioni: nella giornata di ieri sono state 316.