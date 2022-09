Coronavirus Latina: sfiorati i 200 contagi giornalieri, ma nessun ricovero e nessun decesso

E’ stabile la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore: sono infatti 198 i nuovi casi riportati nel bollettino diffuso dalla Asl oggi, domenica 25 settembre, appena cinque in meno rispetto a quello della giornata di ieri. Si conferma comunque in calo l'andamento in questo mese di settembre rispetto al precedente: i contagi totali sono stati 4.296 (con una media di circa 171 ogni giorni) circa la metà rispetto ai 8.746 di agosto.

La mappa dei contagi

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 24 dei 33 comuni della provincia e un quarto circa (55) sono concentrati nel comune capoluogo, Latina. Altri 20 ne sono stati rilevati a Terracina, uno in meno a Cisterna, 15 a Formia e 10 ad Aprilia; altri 9 sono a Pontinia, Sabaudia e Sezze, 6 nei centri di Cori, Maenza, Minturno e Priverno, 5 a Monte San Biagio e Spigno Saturnia, 4 ancora Sonnino, 3 a Prossedi, 2 rispettivamente a Bassiano, Fondi e Sermoneta e uno infine a Castelforte, Gaeta, Lenola, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano.

Nessun decesso e nessun contagio

Anche oggi nel bollettino della Asl non sono riportati nuovi decessi (in totale dall’inizio del mese sono 6) e nelle scorse 24 ore non sono stati effettuati neanche nuovi ricoveri, mentre le guarigioni notificate a positivi sono state 3. Infine le vaccinazioni: in totale ieri sono state 154 e in particolare sono state somministrate 124 quarte dosi, 15 terze dosi, 9 seconde e 6 prime.