Coronavirus Latina: curva dei contagi stabile in provincia, ma c’è un decesso

Si mantiene costante la curva dei contagi da coronvirus giornaliera nella provincia di Latina: il bollettino della Asl di oggi, venerdì 26 agosto, riporta 203 nuovi positivi, in linea con i numeri che sono stati registrati negli ultimi due giorni (191 ieri e 205 mercoledì scorso). I casi sono stati rilevati sulla base di 1.050 test che sono stati effettuati in tutto il territorio pontino con un rapporto tra positivi e tamponi del 19,3%. In totale nel mese di agosto sono stati accertati 7.871 contagi, con una media di 302 ogni giorno.

La mappa giornaliera dei contagi

I casi di cui dà notizia oggi la Asl sono stati registrati in 22 dei 33 comuni della provincia: 43 sono solo nella città capoluogo, Latina, altri 25 a Fondi, 14 ne sono stati rilevati rispettivamente ad Aprilia e Terracina, 13 a Cisterna, 11 a Formia e 10 a Sezze. Altri 9 sono a Sabaudia, 8 a Sermoneta, 7 a Minturno e Priverno, 6 a Gaeta e Santi Cosma e Damiano, 5 a Pontinia e Sperlonga, 4 nei comuni di Itri e Roccagorga, 3 in quelli di Cori, Maenza e Sonnino, 2 a Monte San Biagio e uno solo a San Felice Circeo.

Un decesso e due nuovi ricoveri

Dopo quattro giorni senza decessi, nel bollettino di oggi viene riportato quello di un uomo di 90 anni che era residente a Gaeta; sale ad 11 il numero delle vittime nel mese in corso, in calo comuque rispetto all’andamento di luglio quando i decessi in totale sono stati 22. Nelle scorse 24 ore, poi, due pazienti positivi hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero, mentre ad altri 53 è stata notificata la guarigione. Nella giornata di ieri, infine, sono state fatte 70 vaccinazioni e 59 sono le quarte dosi somministrate.